Jens Büchner (✝49) lebt wohl für immer in den Herzen seiner Kinder weiter! Am 17. November 2018 verstarb der Kult-Auswanderer und Ballermann-Sänger überraschend an Lungenkrebs. Seine Frau Daniela (40) und ihre fünf Kinder sind seitdem in großer Trauer. Vor allem die zweijährigen Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani verstehen es wahrscheinlich noch nicht richtig, dass ihr Papa nicht mehr da ist. Mit einem niedlichen Posting zeigt Daniela jetzt aber, dass sie anscheinend an ihn denken.

In ihrer Instagram-Story teilte die stolze Mama einen kleinen Clip ihrer beiden Mäuse. Zu sehen sind Jenna und Diego, die sich fest im Arm halten – das Mädchen gibt seinem Bruder sogar einen Schmatzer auf die Wange. Das Besondere an dem Schnappschuss: Die Twins stehen vor einer beleuchteten Fotowand, auf der Bilder von Jens befestigt sind.

Für Dani ist es zurzeit am Wichtigsten, die Lebensfreude ihrer Sprösslinge zu erhalten. Mit viel Liebe und Spiel-Einheiten zaubert sie ihnen ein Lächeln zurück aufs Gesicht. Das bewies sie erst kürzlich mit einem süßen Instagram-Beitrag.

Instagram / dannibuechner Diego Armani und Jenna Soraya, Kinder von Daniela und Jens Büchner

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Collage: Marco Meister/Actionpress; Instagram/dannibuechner Daniela Büchner und ihre kleine Tochter Jenna Soraya (links)

