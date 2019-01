Verweigerte Prüfungen, heftige Heulkrämpfe: Zurzeit verlangt Gisele Oppermann als "Heulsuse" bei der RTL-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ihren Camp-Genossen einiges an Nerven ab. Ein Zustand, den Model-Kollegin Gina-Lisa Lohfink (32) nur zur gut kennt, denn die beiden kämpften in der dritten Staffel von Germany's next Topmodel als Konkurrentinnen um den begehrten Titel. Nun erzählt Gina-Lisa, wie nervig Gisele sich schon während der Zeit in der Castingshow verhalten hat.

In der Dschungelcamp-Nachbesprechung Ich bin ein Star … Die Stunde danach verrät Gina-Lisa am Sonntagabend, wie Gisele schon 2008 alle mit ihren Heul-Attacken in den Wahnsinn getrieben habe: "Sie weint den ganzen Tag – die hat wirklich einen an der Klatsche! Das ist echt nervig, wirklich nervig." Bei GNTM habe sie sich damals auch während eines Heul-Flashs um Gisele gekümmert: "Ich habe gedacht, jemand ist gestorben." Doch als Gina-Lisa erfuhr, dass Gisele lediglich weine, weil ihr langweilig sei, kam sich ihre Mitbewerberin mehr als "verarscht" vor. "Verschwinde aus meinem Blick. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben", sei der einzige Gedanke gewesen, den die 32-Jährige für ihre Mitteilnehmerin noch übrighatte.

"Ich heul' ja auch schon viel", gestand Gina-Lisa. Doch im Gegensatz zu ihrer Ex-Konkurrentin habe sie sich 2017 den Ekelprüfungen gestellt und auch mal herzhaft in die fetten Maden gebissen. Der Tattoo-Fan hatte in der elften Staffel des Busch-Abenteuers mitgemacht und den achten Platz belegt. Sieger wurde damals Marc Terenzi (40).

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp

Thomas Faehnrich/WENN.com Gisele Oppermann bei "The Dome" im November 2011

RTL / Stefan Menne It-Girl Gina-Lisa Lohfink

