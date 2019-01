Vor wenigen Wochen haben sich Sängerin Miley Cyrus (26) und Schauspieler Liam Hemsworth (29) nach vielen Aufs und Abs endlich das Jawort gegeben. Dabei begegneten sich die Turteltauben bereits vor zehn Jahren zum ersten Mal – zu diesem Zeitpunkt war Miley gerade einmal 16 und Liam 19 Jahre alt. An diese aufregende Kennenlernzeit erinnerte die 26-Jährige sich jetzt im Netz mit einem Bild zurück!

Ein Foto, das die "Wrecking Ball"-Interpretin auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, zeigt sie und Liam braun gebrannt und feixend: Während ihr Göttergatte im weißen Hemd und mit "Peace"-Zeichen recht unschuldig aussieht, trägt Miley ein Tüllkleid und streckt frech ihre Zunge raus. Was außerdem auffällt: Beide Hollywood-Stars sehen auf dem Pic deutlich jünger aus! Und ein Blick auf das Datum des Fotos bestätigt diese Vermutung schließlich: Das Bild entstand 2009 – das Jahr, in dem sich die beiden Neu-Eheleute am Set von "Mit dir an meiner Seite" kennen und lieben gelernt hatten. Miley ließ die Aufnahme ganz für sich sprechen und fügte keine Bildunterschrift hinzu.

Diese Aufgabe übernahmen dafür die Fans des frisch verheirateten Paares, die sich sichtlich über den Throwback-Moment freuten. Unter dem verrückten Bild posteten Mileys Follower zahlreiche Herz-Emojis in den Kommentaren.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei ihrer Hochzeit am 23.12.2018

Everett Collection/ActionPress Liam Hemsworth und Miley Cyrus in "Mit dir an meiner Seite"

Kenneth Chan/ Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einer Veranstaltung in Los Angeles

