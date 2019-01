Herzogin auf Teuer-Tour! 2019 ist gerade einmal wenige Tage alt, da hat das britische Königshaus bereits Meghans (37) Schirmherrschaften bekannt gegeben und sie auf die Reise geschickt. Nur wenige Tage nach Neujahr war Prinz Harrys (34) schwangere Ehefrau auch schon während eines offiziellen Termins bei der Organisation Smart Works zu Gast. Die werdende Mama strahlte in einem sündhaft teuren Outfit – doch ein Teil davon ist sogar erschwinglich!

So trug die ehemalige Schauspielerin einen kamelfarbenen Mantel von Oscar de la Renta (✝82) für umgerechnet etwa 2.750 Euro. Ihre Handtasche war nicht nur ein Hingucker, sondern auch aus einem berühmten Designerhaus: Die Mini Vanity Box Bag von Victoria Beckham (44) hat einen Wert von 1.660 Euro. Im Vergleich dazu war Meghans Kleid allerdings richtig günstig. Das Umstandsdress der US-amerikanischen Marke Hatch setzte ihre immer größer werdende Babykugel perfekt in Szene und ist mit einem Wert von rund 190 Euro verhältnismäßig billig.

Die Accessoires trieben den Gesamtpreis ihres Looks dann wieder in die Höhe, denn auch die High Heels mit Kuhfleckenmuster von Gianvito Rossi sind kein Schnäppchen: Die Plexi Cow Print Pumps schlagen mit rund 598 Euro zu Buche. Nicht weniger kostenintensiv sind mit 352 Euro ihre Ohrringe von der Fairtrade-Schmuckmarke KIMAI. Damit hat der Palast für Meghans Look an diesem Tag mindestens 5.550 Euro ausgegeben.

Getty Images Herzogin Meghan

Splash News Herzogin Meghan bei Smart Works im Januar 2019

Getty Images Herzogin Meghan bei einer Charity-Organisation in London

