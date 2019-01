Der Streit zwischen Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) geht in die nächste Runde! Die Blondine und der Vollblutitaliener geraten im australischen Busch immer wieder aneinander. Erst vor wenigen Wochen gestand der Macho seiner Ex Evelyn live im TV noch seine große Liebe und wollte sie zurück – jetzt im Dschungel will er von seiner Liebeserklärung allerdings nichts mehr wissen.

In der Liebes-Show Bachelor in Paradise lernten sich die beiden im Mai vergangenen Jahres kennen und lieben. Doch bereits wenige Wochen nach dem Finale der Kuppelsendung war schon wieder alles aus. Den Grund gestand die 30-Jährige im tränenreichen Explosiv-Interview: Ihr Verflossener hatte bereits eine Freundin – und die war sogar im siebten Monat schwanger. Zu viel für Eveyln, die schluchzte: "Er hat mich die ganze Zeit belogen." Der Beschuldigte beteuerte daraufhin bei Guten Morgen Deutschland seine Liebe zu der blonden Beauty und bestritt, zweigleisig gefahren zu sein. Vielmehr habe er erst nach Abschluss der Dreharbeiten von der Vaterschaft erfahren.

Doch bei der Dschungel-Schatzsuche wollte der 35-Jährige von seiner Liebeserklärung nichts mehr wissen und bestritt vehement, die Worte jemals gesagt zu haben. Später am Lagerfeuer ging er sogar noch einen Schritt weiter und verkündete, die Mutter seines ungeborenen Kindes bald heiraten zu wollen. Kaum hörbar fügte er flüsternd hinzu, dass er für die geposteten Familienfotos auf Instagram mehr Likes bekommen habe als für Fotos mit Evelyn damals.

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im "Bachelor in Paradise"-Finale

MG RTL D / Stefan Menne; MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

