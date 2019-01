Silvia Wollny (53) ist so stolz auf ihre kleine Enkelin! Das Familienoberhaupt hatte in den vergangenen Wochen wirklich allen Grund zur Freude: Ihre Tochter Calantha (18) brachte eine gesunde Tochter zur Welt – Cathaleya erblickte am 21. Dezember das Licht der Welt. Seit der Geburt des kleinen Wonneproppens dreht sich im Hause Wollny alles um den jüngsten Clan-Zuwachs. Das bewies Silvia nun im Netz: Sie postete einen zuckersüßen Schnappschuss von Baby Cathaleya!

Nachdem die 53-Jährige bereits ein Foto von Cathaleyas zarten Füßchen mit ihrer Online-Community geteilt hatte, folgte nun auf Instagram ein Pic, das den Spross in seiner ganzen Pracht zeigt. Auf dem Bild lacht der fröhliche Fratz ganz bezaubernd mit geschlossenen Augen – und präsentiert den Betrachtern dabei seine noch zahnlose Mundpartie. Die Fans sind von diesem Anblick absolut verzückt. "So eine süße Maus", "Einfach nur zum Knuddeln" oder "Ist das Baby niedlich", lauteten nur drei der zahlreichen begeisterten Reaktionen unter dem Beitrag.

Vor Silvia postete bereits ihre Tochter Sarafina (23) am vergangenen Dienstag eine knuffige Aufnahme vom jüngsten Familienzuwachs. "Ich habe mich echt in die kleine Maus verliebt, bin stolz ihre Tante zu sein", schrieb die große Schwester von Jung-Mama Calantha auf Instagram. Würdet ihr euch über weitere Bilder von Cathaleya freuen? Stimmt ab in der Umfrage!

Die Wollnys, RTL II Silvia, Cathaleya und Calantha Wollny im Krankenhaus

Die Wollnys, RTL II Silvia und Cathaleya Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit Baby Cathaleya

