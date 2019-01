So sieht eine stolze Tante aus! Im Dezember wurde Calantha Wollny (18) zum ersten Mal Mama. Ihr kleiner Sonnenschein kam kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, zur Welt und trägt den blumigen Namen Cathaleya. Erste Details zur Geburt verriet die Großfamilie bereits in einer neuen Folge der TV-Sendung Die Wollnys. Nun meldete sich auch Calanthas Schwester Sarafina (23) mit ein paar zuckersüßen Worten über ihre kleine Nichte zu Wort!

Auf Instagram postete Sarafina einen Schnappschuss, auf dem sie die kleine Cathaleya überglücklich in den Armen hält. Dazu schrieb sie: "Ich habe mich echt in die kleine Maus verliebt und bin stolz, Tante zu sein." Beim Anblick ihrer Nichte dürfte sicher auch in der 23-Jährigen der Wunsch nach eigenen Kindern weiterreifen. Momentan wollen sie und Peter sich mit eigenem Nachwuchs allerdings noch ein wenig Zeit lassen: "In der Situation, in der wir die letzten Monate stecken, habe ich etwas anderes im Kopf als unseren Kinderwunsch. Klar ist er da, aber er wurde erstmal in die Ferne geschoben, wir haben jetzt andere Dinge, um die wir uns kümmern, aber wenn es passiert, dann passiert es", postete Sarafina zu dem Foto.

Neid auf ihre Schwester scheint bei Sarafina allerdings nicht aufzukommen – sie freut sich über alle Maßen für Calantha: "Ich gönne es meiner Schwester von Herzen", schrieb sie.

Die Wollnys, RTL II Silvia, Cathaleya und Calantha Wollny im Krankenhaus

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und ihr Freund Peter

Facebook / sarafina.wollny Sarafina Wollny

