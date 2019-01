Hat Domenico De Cicco (35) seine Gefühle für Evelyn Burdecki (30) nur vorgetäuscht? Das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar trennte sich erst vor wenigen Wochen. Domenico erwartete zu diesem Zeitpunkt nämlich noch ein Kind mit einer anderen. In der Sendung hatte er Evelyn noch vor laufenden Kameras angefleht, ihm zu verzeihen, gestand ihr sogar seine Liebe. Im Dschungelcamp ließ der Italiener jetzt verlauten: War nichts mit romantischem Gefühlsausbruch! Er behauptete, sein Liebesgeständnis gar nicht ernst gemeint zu haben!

Am Lagerfeuer verriet Domenico seinem Mitcamper Chris Töpperwien (44), dass bei seinem ganz großen dramatischen Moment mit Evelyn gar keine wahren Gefühle im Spiel waren: "Das waren andere Umstände. Stehst du da, weißt du, wirst bombardiert negativ von allen Seiten und fühlst dich wie ein Fisch außer dem Wasser. Und dann hast du noch Manager, die sagen: 'Ey, du hast nur einen Weg zu gehen, sonst bist du platt.'" Er habe damals zwar etwas für die 30-Jährige empfunden, geliebt habe er sie allerdings nicht. "Das war zu einem Zeitpunkt, bei dem ich in einer Scheinwelt gelebt habe", gab er Einblicke in sein damaliges Gefühlschaos.

Mittlerweile ist der Italiener mit der Mutter seiner Tochter zusammen – und mit seiner kleinen Familie offenbar unglaublich happy. Aber ob die beiden nach dem Dschungelcamp wohl immer noch so glücklich sind? Immerhin soll es seiner Freundin überhaupt nicht passen, dass Domenico das Dschungel-Abenteuer gemeinsam mit seiner Ex Evelyn meistern muss.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im Dschungel-Telefon

Anzeige

MG RTL D Domenico De Cicco und Chris Töpperwien im Dschungelcamp

Anzeige

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de