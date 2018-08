Ob in dieser Liebesbeziehung das letzte Kapitel doch noch nicht geschrieben ist? Zu Beginn der Woche wurden harte Anschuldigungen gegen Domenico De Cicco laut. Der Ex-Bachelorette-Kandidat soll eine schwangere Freundin haben – obwohl er eigentlich mit Evelyn Burdecki zusammen war! Die beiden hatten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Doch die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin trennte sich schließlich von Domenico. Der will sie aber zurück – und machte ihr jetzt live im Fernsehen eine Liebeserklärung.

Bei Guten Morgen Deutschland versuchte der Reality-TV-Star um seine Liebste zu kämpfen. "Evelyn, du weißt, wie wir zueinander standen, was wir alles erlebt haben. Das ist ja nicht Alltag. Wir haben einen Traum erlebt, wir sind gleich, wir sind eins zusammen", erklärte er gefühlvoll. Der Charmeur fuhr die vollen Romantikgeschütze auf: "Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann wieder so eine Person wie dich kennenzulernen. Du bist etwas Besonderes für mich und das wirst du auch immer bleiben."

Ob er die Blondine damit zurückgewinnen kann? Dass er wirklich Vater wird, hat Domenico zugegeben. Doch mit der Mutter seines ungeborenen Kindes sei er keineswegs zusammen. Evelyn hatte schon Zukunftspläne mit ihm geschmiedet, wollte ihn sogar heiraten.

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-TV-Star

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, deutscher Reality-TV-Teilnehmer

