Zerbrochen sind die Träume von einer wiederaufflammenden Liebe bei Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki (30)! Bei Bachelor in Paradise hatten sich die beiden kennengelernt und sich ineinander verliebt, zwei Monate später war Schluss. Im Oktober wurde der italienische Rosenkavalier Vater einer Tochter. Seine Ex-Freundin Julia, die Mutter des Kindes, war der offizielle Grund für die Trennung des Reality-TV-Traumpaares. Nun trifft der frischgebackene Papa im Dschungelcamp wieder auf Evelyn. Sein neuer Beziehungsstatus dürfte einem Liebes-Comeback allerdings im Wege stehen!

Im Interview mit Bild verrät der 35-Jährige: „Nach der Geburt von meiner Tochter haben Julia und ich uns neu kennen und lieben gelernt." Mit Evelyn sei alles nach wie vor unverändert. "Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich denke, wir werden ganz normal miteinander umgehen", stellt er sich das Wiedersehen mit der Blondine vor.

Ob die erste Begegnung am Lagerfeuer wohl in Evelyn eine Lawine an Gefühlen lostreten wird? "Wenn sich Emotionen aufbauen, kann es komisch werden. Aber was soll sie denn machen?!", meint ihr Verflossener.

Sonstige Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia

Getty Images Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki im Juli 2018

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

