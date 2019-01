Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht? Im Dschungelcamp packte Teilnehmer Domenico De Cicco (35) am Lagerfeuer über seine Ex-Flamme und Busch-Mitstreiterin Evelyn Burdecki (30) aus: Der Italiener warf seiner Verflossenen nicht nur Affären mit sechs Männern gleichzeitig vor, sondern streute auch das Gerücht, die Blondine hätte eine wilde Liaison mit Natascha Ochsenknechts (54) ehemaligem Partner Umut Kekilli (34) gehabt! Doch ist an den Anschuldigungen was dran? Jetzt äußert sich der Ex-Promi Big Brother-Kandidat Umut selbst dazu!

"Ich kann nur sagen, da lief nichts", stellte der Fußballer im Interview mit Promiflash klar, nachdem auch RTL über die mögliche Affäre berichtet hatte. Umut erinnerte sich aber an eine innige Begegnung, bei der sie ihn sogar küssen wollte: "Das ist schon sehr lange her, zwei oder drei Jahre. Evelyn hat mich beim Kölner Karneval in einem Club angesprochen, kam auf mich zu und hat die Hand auf meine Schulter gelegt. Wir haben dann Smalltalk gehalten und sie war die ganze Zeit bei mir. Sie hat mich gefragt, ob ich sie vom ‘Bachelor’ kenne. Da habe ich 'nein' gesagt. Dann hat sie ihr Handy rausgeholt und ein Foto gemacht, mehrere Selfies." Gewissensbisse hatte er nicht – er sei Single gewesen: "Zu der Zeit war ich von Natascha getrennt, aber wir hatten schon wieder ein bisschen Kontakt miteinander."

Evelyn soll daraufhin – so Umuts Vorwurf – die Bilder an diverse Presseagenturen verkauft und eine Affäre inszeniert haben. Umuts Ex Natascha, mit der er von 2009 bis 2017 eine On-Off-Liebe führte, schenkt dieser Aussage aber keinen Glauben. Sie ist davon überzeugt, dass der Sportler während einer Beziehungspause mit der TV-Beauty anbandelte. Das habe Natascha auch selbst mit Evelyn besprochen, wie sie RTL offenbarte: "Er hat Evelyn natürlich sehr verletzt. Dann hat sie mir etwas von ihm erzählt, das mir auch passiert ist."

Getty Images Umut Kekilli, Sportler

Public Address Evelyn Burdecki in Hamburg 2017

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Star

