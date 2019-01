Neue Dschungel-Enthüllungen von Domenico De Cicco (35)! In der vergangenen Folge krachte es zwischen den Dschungelcamp-Stars Domenico und seiner Ex Evelyn Burdecki (30) gewaltig – fiese Anschuldigungen inklusive! Der sonst so charmante Italiener behauptete sogar, Evelyn hätte sechs Männer gleichzeitig gedatet. Damit war es mit Domenicos Dschungel-Lästereien aber noch lange nicht vorbei: Evelyn soll etwas mit Natascha Ochsenknechts (54) Ex-Freund Umut Kekilli (34) gehabt haben!

Am Lagerfeuer sprach der 35-Jährige mit Mitcamper Chris Töpperwien (44) über die angeblich zahlreichen Verflossenen von Evelyn – darunter offenbar auch ein bekanntes Gesicht: "Natürlich. Der Ochsenknecht, der Ex-Freund von ihr." Den Namen von Evelyns angeblichem Lover flüsterte Domenico seinem Kumpel zwar nur ins Ohr, wer damit gemeint ist, wurde aber auch so schnell klar. Evelyns angebliche Eroberung soll nämlich bei Promi Big Brother dabei gewesen und jünger als Natascha sein. Ganz klar also, da kommt nur Umut infrage.

Seitdem soll zwischen Natascha und Evelyn übrigens dicke Luft herrschen. "Ja, und die Ochsenknecht hasst die wie die Pest", erklärte Domenico in seiner Tratschrunde. Glaubt ihr, dass Domenico die Wahrheit sagt? Stimmt ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, Dschungelcamp Tag 1

MG RTL D Domenico De Cicco und Chris Töpperwien im Dschungelcamp

Becher/WENN.com Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht, Dezember 2017

