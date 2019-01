Er fehlt ihr so sehr! Im vergangenen November verlor Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) seinen Kampf gegen den Lungenkrebs und starb im Alter von nur 49 Jahren. Für seine Ehefrau Daniela (40) brach eine Welt zusammen – genau wie für Jens' insgesamt acht Kinder, die er auch aus einer früheren Beziehung und erster Ehe hat. Immer wieder gedenkt Daniela dem Kult-Auswanderer im Netz mit ihren rührenden Postings. Jetzt zeigte sie erneut, wie sehr sie ihren Jens vermisst!

Ein Foto in Dannis Instagram-Story zeigt die 40-Jährige mit Jens zu glücklicheren Zeiten: Das Paar sitzt am Strand und küsst sich verliebt. Auf den Schößen der beiden sitzt jeweils einer der gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya. Zu dem Bild schrieb sie: "Heute vor zwei Monaten ist unsere Welt zerbrochen. Ich vermisse dich so!" Whitney Houstons bekannter Herzschmerz-Song "I Will Always Love You" im Hintergrund des Postings verdeutlicht, wie sehr Daniela mit dem Verlust zu kämpfen hat.

Trotz der Trauer um ihren Mann zeigt sich die Witwe des Schlagersängers kämpferisch: Erst zu Beginn des Jahres machte sie deutlich, dass sie für ihre Kinder stark sein möchte und niemals aufgeben werde.

Starpress / Wenn.com Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

Instagram / dannibuechner Diego Armani und Jenna Soraya Büchner im Januar 2019

Starpress/WENN.com Jens Büchner, Oktober 2018

