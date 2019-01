Das Liebes-Wirrwarr um Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) nimmt einfach kein Ende! Bis vor drei Monaten waren die beiden Dschungelcamper noch unzertrennlich – mittlerweile lassen die Ex-Kuppel-Kandidaten jedoch kein gutes Haar mehr aneinander. Im Flirt-Format Bachelor in Paradise hatten sich das einstige Bachelor-Babe und der ehemalige Bachelorette-Boy kennen und lieben gelernt – das erlebte auch der Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (32) hautnah mit. Nach dem großen Streit-Showdown des Duos vor den laufenden Busch-Kameras gibt nun auch Olli seinen Senf dazu!

"So wie ich das sehe, ist Evelyn extrem verletzt und hat sich vielleicht wirklich über die Dauer in ihn verliebt. Domenico versucht jetzt natürlich, das Beste draus zu machen, um am Ende nicht von der Frau und der Mutter des Kindes einen hinter die Löffel zu bekommen", verrät der Mister Germany von 2013 im Interview mit Promiflash. Er kann Domenicos Anschuldigung, dass Evelyn einen Großteil der Trennungs-Story nur inszeniert habe, um die Opferrolle zu spielen, nicht nachvollziehen. "Ich glaube Evelyns Version tatsächlich ein bisschen mehr", stellt er klar. Die quirlige Blondine kann noch immer nicht begreifen, wie Domenico mit ihr anbandeln konnte, während er eine hochschwangere Freundin zu Hause sitzen hatte.

Der 32-Jährige meint, dass es viel sinnvoller gewesen wäre, wenn sich die Streithähne vor dem Einzug in den australischen Regenwald ausgesprochen hätten: "Es ist einfach schade, dass die zwei nicht reif und clever genug sind, so etwas im Vorhinein zu besprechen."

