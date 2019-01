Befreundet mit der Ex des neuen Boyfriends? Für Kim Gloss (26) ist das offenbar kein Thema. Mit ihrem Liebsten Alexander Beliaikin ist die Sängerin bereits seit fast drei Jahren total happy. Und auch mit dessen Exfreundin hat die brünette Beauty kein Problem. Im Gegenteil: In einem Interview mit Promiflash gesteht Kim jetzt: Ich bin mit der Ex meines Freundes befreundet!

Im Rahmen der Berlin Fashion Week verriet die 26-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie, ihr Partner Alex und seine Exfreundin zusammen eine glückliche kleine Patchworkfamilie bilden: "Sie passt manchmal auf mein Kind auf, ich auf ihr Kind. Ich hätte das zwar damals auch nie gedacht, aber es kann funktionieren." Die beiden Frauen besuchten sogar gemeinsam die Veranstaltung "Influencer Café".

Auch mit ihrem Verflossenen, dem Vater der gemeinsamen Tochter Amelia, steht die Sängerin in einem guten Verhältnis. Rocco Stark (32) schwor seiner On-Off-Freundin Nathalie im vergangenen Jahr völlig überraschend seine ewige Liebe. Zu der Blitzhochzeit wünschte Kim den frisch Angetrauten aber nur das Beste: "Ich freue mich für Rocco. Hauptsache, er ist glücklich", verriet sie in einem früheren Interview mit Promiflash.

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Sonstige Rocco Stark und seine Frau Nathalie im Sommer 2018

