Vor wenigen Tagen musste Sarah Lombardi (26) eine verbale Klatsche von Désirée Nick (62) einstecken! Die Promi-Ladys traten beide bei Dancing on Ice an – Désirée musste sich allerdings schon nach Folge eins verabschieden. Danach folgte der Vorwurf der Läster-Queen gegen das einstige DSDS-Sternchen: Die Blondine war der Ansicht, dass die Sängerin vor der Show heimlich geübt haben muss! Im Promiflash-Interview verriet Sarah nun, wie sie die Anschuldigungen aufgenommen hat.

“Ich musste erst einmal überlegen, was sie damit meinte und respektiere Désirée als Person trotzdem nach wie vor”, erklärte Sarah gegenüber Promiflash. Die Behauptungen der bissigen Autorin, Sarah habe vor der Show mehr Schlittschuh-Skills erarbeitet, als nur von ein paar kleinen Übungsrunden auf dem Weihnachtsmarkt, wollte die Musikerin nicht auf sich sitzen lassen! “Ich weiß, wie hart ich an mir und für ‘Dancing on Ice’ arbeite und dass ich vorher keine Erfahrung hatte und nie etwas mit Eiskunstlaufen zu tun hatte”, verteidigte sich die Mutter des kleinen Alessios (3) im Gespräch. Es mache ihr einfach nur großen Spaß – und das sieht man bei Sarah auch.

Nicht nur von ihren Fans bekam Sarah nach Désirées Kritik Rückendeckung – auch Sarahs Noch-Ehemann Pietro Lombardi (26) schlug sich nach der Hate-Attacke auf ihre Seite. “Ich muss Sarah mal kurz in Schutz nehmen: Désirée Nick schiebt ihre Filme, wirklich. Sarah ist keine professionelle Eiskunstläuferin, ist mit mir auch schon Eislaufen gewesen auf dem Weihnachtsmarkt und ist mehr hingefallen, als ich”, sagte er in seiner Instagram-Story.

