Noch drei Monate, dann beginnt das Finale von Game of Thrones. Sechs Folgen in Spielfilmlänge wird es geben, in denen sich zeigt, welche Fan-Spekulationen den tatsächlichen Ereignissen in Westeros am nächsten kommen. Jetzt serviert HBO mit einem kurzen Trailer ein weiteres Häppchen, das einen dramatischen Hinweis liefern könnte: Möglicherweise sehen Fans in dem neuen Trailer, wer in der letzten Staffel des Epos sterben wird!

Jon Schnee (Kit Harington, 32) schreitet mit einer Fackel durch die Katakomben von Winterfell. Er geht an der Statue seiner Mutter Lyanna Stark vorbei. Ihre Stimme ist zu hören: "Du musst ihn beschützen!" Jon hält inne und dreht sich um. Er ist nicht allein, auch Sansa (Sophie Turner, 22) geht einen Weg durch das Gewölbe, an der Statue ihrer Mutter Catelyn vorbei. Auch der Geist ihrer verstorbenen Mutter haucht einige Worte. Dabei tritt Arya (Maisie Williams, 21) in die Szenerie, sie schreitet mit festem Schritt durch die dunklen Gänge. Die Wege der drei kreuzen sich und sie finden an einem Punkt zusammen, der sie erschrocken innehalten lässt: Sie stehen vor steinernen Abbildern ihrer selbst. Dann zieht der Winter ein, Frost und eisige Nebelschwaden kommen auf das Trio zu. Bedeutet das etwa ihren Tod? Immerhin sind die Statuen in den Katakomben eigentlich immer Abbilder von Verstorbenen.

Am 14. April läutet HBO das Ende von "Game of Thrones" ein. Dann wird das Geheimnis endlich gelüftet: Wer wird die dramatischen Ereignisse überleben – und zum Schluss den Eisernen Thron besteigen?

WENN.com Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner in "Game of Thrones Staffel 7

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

