Wayne Carpendale (41) zeigt immer wieder gerne, was er hat. Und ein Körperteil hat es ihm dabei wohl besonders angetan: So hält der Papa zu gerne sein sexy Hinterteil in die Kamera – mal umhüllt von einer weißen Feinrippunterhose, mal von einem knappen Bikini-String. Perfekte Schnappschüsse für Social Media also! Für seinen neusten Schnappschuss bedient sich Wayne jetzt ganz frech am Schrank seiner Frau Annemarie Carpendale (41).

Auf seinem Instagram-Account posierte der Schauspieler im knappen grün-gerüschten Badestring seiner Liebsten – und das war nicht das erste Mal, dass er sich durch den Kleiderschrank von Annemarie wühlte. Bereits im vergangenen Jahr präsentierte der Spaßvogel seinen Followern einen Schnappschuss im Badeanzug. Natürlich war darauf sein Po auch wieder gekonnt in Szene gesetzt.

Das neue Foto war die Antwort auf die Behauptung der Moderatorin, für Pärchenfotos mit ihrem Schatz mehr Likes zu bekommen als für ihren Bikinipopo. Wayne behauptete daraufhin, bei ihm sei das genau andersrum und rief seine Follower zur Challenge auf: "Wenn wir 20.000 Likes schaffen, gibt's ein Bild von vorne." Mit fast 37.000 Herzen für seinen Hintern musste der 41-Jährige die Wettschulden einlösen und präsentierte wenig später auch seine Vorderseite.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale, Schauspieler

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale

Andreas Rentz/Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale bei der Bambi-Verleihung 2018

