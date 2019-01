Er war der Sohn von einem der größten deutschsprachigen Entertainer aller Zeiten – knapp sieben Jahre nach dem Tod von Peter Alexander (✝84) verstarb am Montag sein Sohn Michael Neumayer im Alter von nur 56 Jahren. Im Gegensatz zu seinem Vater, der zeitlebens ein Saubermann-Image vertreten hatte, führte sein Michael ein wildes Leben. Ein Leben, dessen Steuer er am Ende noch mal rumzureißen versuchte – vergeblich.

Wie die Bild berichtet, soll Michael dem Alkohol verfallen sein. "Ich habe Michi 2005 auf Teneriffa kennengelernt. Er war oft schon morgens betrunken, kaum ansprechbar. Er war orientierungslos, ihm fehlte ein Ziel", zitiert das Boulevardblatt einen Freund. Auch eine Krankenschwester einer Privatklinik in Antalya will von seinen Alkoholproblemen gewusst haben: "Michael Neumayer war seit Oktober mehrfach bei uns. Er war schwer alkoholkrank. Ich erinnere mich an einen Vorfall, da kam er zu uns, konnte kaum sprechen. Er hatte einen blutigen Kopf und musste genäht werden", so die Frau.

Woran Michael genau gestorben ist, ist bisher völlig unklar. "Er hatte eine Verletzung am Kopf. Es wird bei den Ermittlungen auch geprüft, ob er etwas Giftiges gegessen hat", sagte ein Polizeibeamter. Der 56-Jährige wohnte zuletzt in der türkischen Stadt Belek, wo er noch einmal neu anfangen wollte.

NikMa/face to face / ActionPress Entertainer Peter Alexander im Jahr 1970

Getty Images Das Grab der Familie Neumeyer

United Archives GmbH / ActionPress Peter Alexander 1981



