Steht die Beziehung von Chethrin Schulze (26) und Marco Mirwald kurz vor dem Aus? Bereits im November letzten Jahres verkündete die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin, dass sie wieder frisch verliebt ist. Kurze Zeit später präsentierte sie ihren neuen Freund Marco der Öffentlichkeit. In den vergangenen Wochen ist es jedoch verdächtig ruhig um das Paar geworden. Chethrin hatte zwischenzeitlich sogar angedeutet, dass die beiden sehr unter ihrer Fernbeziehung leiden würden. Nun der Schock: Im Netz erklärte die Blondine jetzt, dass sie tatsächlich kurz vor der Trennung standen!

In ihrer Instagram-Story sprach Chethrin ganz offen darüber, was sie derzeit belastet. "Das mit Marco und mir war eigentlich schon so gut wie aus. Einfach weil wir das auch realistisch gesehen haben und uns gefragt haben, wie das auf Dauer funktionieren soll", ließ sie die Bombe platzen. Da ihr Partner einen normalen Job habe, sie als Selbstständige viel unterwegs sei und die zwei außerdem knapp 500 Kilometer trennen, hätten sie sich in den vergangenen Wochen kaum noch gesehen. Im Moment sei allerdings noch keiner der beiden bereit, seine Heimat für den anderen zu verlassen.

Aufgeben wollen Marco und Chethrin ihre Liebe aber auch nicht, wie sie weiter erklärte: "Fakt ist, wir sind jetzt nicht getrennt, der Marco und ich. Wir haben gesagt, wir schauen einfach, wie sich das entwickelt, ob wir das beide durchstehen werden oder nicht." Was glaubt ihr: Werden die beiden ihre Beziehung noch retten können? Stimmt ab!

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_schulze Marco Mirwald und Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im Dezember 2018

