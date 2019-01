Ist da bei Felix van Deventer (22) etwa noch etwas im Busch? Der GZSZ-Star überraschte mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp die Fans der Daily Soap. Während eines intimen Gesprächs mit Neu-Papa Domenico De Cicco (35) ließ der Schauspieler letzt noch die Baby-Bombe platzen: Er und seine Freundin Anna Zinnow bekommen bald Nachwuchs. Doch ein neues Gerücht dürfte seine Partnerin nun gar nicht mehr erfreuen. Angeblich soll Felix mit Playmate Tanja Brockmann im Netz geflirtet haben.

Die Bunny-Blondine verriet jetzt gegenüber Bild, der 22-Jährige habe ihr vor seinem Einzug in die australische Freiluft-WG mehrere Direktnachrichten auf Instagram geschickt, die sie dem Boulevard-Medium auch vorlegen konnte. Doch die 30-Jährige habe seinen Avancen eine Absage erteilt: "Er ist viel zu jung für mich, außerdem habe ich einen Freund." Daraufhin habe der "Jonas"-Darsteller aber noch einen draufgelegt. "Er meinte, dass wir ja gar nicht so weit auseinander wohnen. Und scherzte, dass ich gar nicht wissen wolle, was er so geplant habe", erklärte das viermalige Playboy-Girl.

Während Tanja ihren Beziehungsstatus offenbar angab, soll Felix seine Lebensumstände für sich behalten haben. "Ich war ehrlich gesagt total überrascht und auch ein bisschen geschockt, als ich jetzt im Fernsehen hörte, dass er eine Freundin hat, geschweige denn Papa wird", stellte die Kölnerin klar. Promiflash will von euch wissen: Hat Felix wirklich eine andere Frau angeschrieben? Stimmt ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Felix van Deventer, GZSZ-Star

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann, Ex-Playmate

Instagram / antjezinnow Antje Zinnow und Felix van Deventer

