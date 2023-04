Eva Benetatou auf Playboy-Cover: Die Promi-Ladys feiern sie!

Diese Promi-Mädsels supporten Evanthia Benetatou (31)! Die Influencerin war durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt geworden, hatte die Show damals jedoch ohne ihre große Liebe verlassen müssen. Seitdem hat sie sich auf Social-Media eine Reichweite von über 200.000 Followern aufgebaut. Diesen durfte sie jetzt präsentieren, dass sie auf dem Playboy-Cover zu sehen ist. Auch wenn das wohl nicht bei allen gut ankommt, kann Eva sich auf diese Influencer-Kolleginnen verlassen.

Der Instagram-Account des Männermagazins postete am Dienstag das Cover der Mama – nach wenigen Minuten haben schon viele Follower ihre Meinung kundgetan. "Schwester", kommentierte zum Beispiel Tanja Brockmann (34) ermutigend, die ebenfalls schon mal im Playboy zu sehen gewesen ist. Damit war sie nicht alleine: Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Cecilia Asoro schrieb begeistert: "Traum", und fügte mehrere Flammen-Emojis hinten an. Influencerin Yeliz Koc (29) scheint auch begeistert von der Neuigkeit zu sein und drücke das in Form von vier Emojis mit Herzchen-Augen aus.

Jedoch gibt es auch Stimmen im Netz, die diese Cover-Ausgabe wohl nicht so sehr reizt. "Hauptsache das Tattoo mit dem Kindernamen in die Kamera halten", lautete ein enttäuschter Kommentar. Ein weiterer User stellte fest: "Die lässt aber auch nichts aus."

RTL / Markus Hertrich Cecilia Asoro, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

RTLZWEI Eva Benetatou, "Kampf der Realitystars"-Kandid

