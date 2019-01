Sarina Nowak (25) bekommt besondere Unterstützung – und zwar von ihrem Freund! Das Curvy-Model beweist momentan in der Tanzshow Dancing on Ice, dass sie auch mit Kufen unter den Füßen eine flotte Sohle aufs Eis legen kann. Unterstützt wird die ehemalige GNTM-Kandiatin dabei nicht nur von ihrer Familie, ihren Freunden und den Fans, sondern auch von ihrem Partner Lewis. Um seiner Liebsten zur Seite zu stehen, reiste er sogar extra von Amerika nach Deutschland. Wie es ihm hier gefällt, hat Sarina nun verraten.

"Er ist noch eine Woche hier und ihm gefällt es sehr gut in Deutschland. Nur ist es ihm etwas zu kalt hier", so die Blondine im Promiflash-Interview. An die kalte deutsche Winterluft muss sich Lewis anscheinend noch gewöhnen, denn er und Sarina wohnen in L.A. – und dort ist es bekanntermaßen das ganze Jahr über ziemlich warm. Doch um für seine Liebste während der Show da zu sein, nimmt der Amerikaner auch den Temperaturschock in Kauf. "Er supportet mich total und findet das alles sehr toll, was ich mache. Er fand die Performance schön und freut sich sehr darüber, dass ich eine Runde weiter bin", schwärmt das Curvy-Model von Lewis.

Seine Anwesenheit hat ihr in den ersten Shows offenbar auch ziemlich Glück gebracht. Mittlerweile hat es Sarina bereits in die dritte Runde geschafft. Meint ihr, Lewis' Präsenz hat etwas mit ihrem bisherigen Erfolg zu tun? Stimmt ab!

