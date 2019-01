Hat Domenico De Cicco (35) nun ein haariges Geheimnis oder hat er keins? Diese Frage brennt vielen Fans des Dschungelcamps aktuell auf der Seele! Bereits seit einigen Tagen ist die füllige Frisur des Bachelorette-Boys das Topthema unter den Zuschauern, denn es wird gemunkelt: Der Vollblutitalienier aus Linsengericht trägt möglicherweise ein Toupet! Nach seinem Auszug aus der Busch-Behausung konnte sich Domenico nun endlich selbst zu den Vorwürfen äußern und deckt gegenüber Promiflash auf: Er hat tatsächlich ein bisschen nachgeholfen!

"Ich hab vor zwei Jahren meine Haare einpflanzen lassen und fand das zu diesem Zeitpunkt okay und finde das immer noch", ließ der Ex-Camper im Telefon-Interview mit Promiflash die Bombe platzen. "Also ich kann das nur jedem empfehlen, der Probleme mit seinen Haaren hat, weil sie so dünn sind", führte er die Angelegenheit weiter aus. Den Wirbel um seine Frisur könne er dennoch nicht ganz nachvollziehen. "Manche Frauen lassen sich die Brüste machen oder die Lippen aufspritzen und ich habe mir eben die Haare machen lassen", hieß es. Diejenigen, die sich darüber aufregen würden, seien nur unzufrieden mit sich selbst und suchten deshalb nach Fehlern bei anderen.

Erst vor Kurzem hatte Domenicos Manager Dennis Schick (30) gegenüber Promiflash erwähnt, dass dessen Haarpracht nur einem besonderen Shampoo zu verdanken sei. Zu dieser Behauptung äußerte sich der Ex von Evelyn Burdecki (30) nun folgendermaßen: "Der Dennis weiß eigentlich gar nichts davon. Ich habe das nie so wirklich thematisiert, aber es sind Haare. Es ist halt Einpflanzung. Im Endeffekt verstehe ich nicht, warum darum so ein Tamtam gemacht wird!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Domenico De Cicco am fünften Dschungelcamp-Tag

Collage: RTL / Arya Shirazi; MG RTL D Domenico De Cicco als Bachelor-Kandidat 2017 und als Dschungelcamper 2019

Facebook / Dennis Schick Dennis Schick von "Traumfrau gesucht"

