Langsam leeren sich die Feldbetten: In der achten Folge vom Dschungelcamp durften die Zuschauer den ersten Abenteurer-Promi aus dem Urwald kicken. Vom Busch zurück in die Zivilisation wurde Domenico De Cicco (35) geschickt – dieser hatte sich dank seiner Zickereien mit Evelyn Burdecki (30) anscheinend nicht viele Publikumsfreunde gemacht! Doch wer der übrig gebliebenen Freiluft-WG-Bewohner hat es am meisten verdient, die Kakerlaken-Krone nach Hause zu tragen?

Bislang führt Evelyn die Promiflash-Favoritenliste an: Dank ihrer naiven Art und den lustigen Sprüchen erhält sie viel Sympathie vom Publikum. Doch wird sich die Blondine weiterhin in die TV-Herzen der Zuschauer quatschen können? Eine, die aktuell vielleicht endlich mehr Zuschauerstimmen für sich gewinnen könnte, ist Gisele Oppermann. Das Model trat bisher in jeder Dschungelprüfung an, die aber meist mit viel Geschrei und wenig Ausbeute verbunden waren. Doch am achten Tag erbeutete die Mutter einer Tochter stolze sieben Sterne! Kommt für die Ex-GNTM-Kandidatin nun der Wendepunkt?

Auf der Abschussliste stand in der gestrigen Episode neben Domenico auch Tommi Piper (77). Ob sich die "Alf"-Ikone vielleicht mit seinen Flirt-Ambitionen doch noch zum TV-Liebling mausern kann? Seine schrulligen Anbagger-Versuche an Doreen Dietel (44) versprechen zumindest hohes Entertainment-Potenzial. Deutlich weniger Engagement steckt hingegen Leila Lowfire (25) in ihre Dschungel-Performance. Die Sexpertin verhält sich seit Tagen sehr ruhig und bat die Dschungel-Fans an Tag acht sogar eher für Peter Orloff (74) als für sich selbst anzurufen. Wer verdient es, das Australien-Abenteuer zu gewinnen? Stimmt in der Umfrage ab!

