Diese Liebe soll nun mit einem Baby gekrönt werden! Die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin Nicole Mieth (28) zog im Januar 2017 in das Dschungelcamp ein. Helmut Werner (34) begleitete in der gleichen Staffel zwei weitere Promis als Manager nach Australien. Zwischen Nicole und Helmut entwickelten sich große Gefühle. Nur wenige Monate nachdem diese Romanze öffentlich wurde, haben sie nun eine neue Nachricht: Die beiden planen gemeinsamen Nachwuchs!

Die Schauspielerin und der Künstlermanager befinden sich derzeit am Ort ihres Kennenlernens, dem Hotel Versace in Australien. Hier gaben sie RTL ein Interview und verkündeten, dass sie am liebsten noch in diesem Jahr Eltern werden wollen. Helmut verriet: "An der Familienplanung sind wir schon dran. Da können wir nichts beeinflussen. Was passiert, passiert." Für Nicole ist der 34-Jährige die Liebes ihres Lebens, bei ihm sei sie endlich angekommen: "Er ist total liebevoll und charmant. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen."

Für ihren Helmut hatte Nicole ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt: Sie trennte sich nach dem Busch-Abenteuer von ihrem Freund Kelvin, mit dem sie sieben Jahre zusammen war. Zudem zog die Serien-Beauty für ihren Partner von Stuttgart nach Wien.

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus, RTL Nicole Mieth nach ihrem Dschungelcamp-Exit

Anzeige

Instagram / nicolemieth Helmut Werner und Nicole Mieth in Australien

Anzeige

Getty Images/Getty Images Nicole Mieth, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de