Heino vererbt Manager Helmut Werner sein gesamtes Vermögen

Heino (85) hat eine unübliche Entscheidung getroffen: Der Schlagerstar hat angekündigt, sein gesamtes Vermögen seinem langjährigen Manager Helmut Werner (40) zu vererben. Gegenüber Bild betonte er, dass Helmut und dessen Familie seine engsten Vertrauten sind. "Ohne sie wäre ich jetzt doch ganz allein und vermutlich im Altersheim. Ich liebe Helmut, seine Frau Nicole und ihren kleinen Sohn Lennie von Herzen", zeigte er sich dankbar. Deshalb habe er sich dazu entschieden, ihm alles zu vermachen, was er besitzt.

Der 85-Jährige teile schon jetzt seine Einnahmen und Ersparnisse mit dem Manager und seiner Familie – seine rund 4 Millionen Euro teure Villa in Kitzbühel habe er auch bereits Helmut überschrieben. Damit habe der 40-Jährige aber erst Probleme gehabt. "Ich habe mich anfangs schwergetan, das Haus anzunehmen. Es ist für mich mit einer großen Verantwortung verbunden", machte Helmut gegenüber der Zeitung deutlich. Er betonte, dass Heino zu seiner Familie gehört und alle nun glücklich sind, gemeinsam in der Villa zu wohnen: "Er gehört zu unserer Familie. Natürlich wird das auch so bleiben, wenn er eines Tages nicht mehr auftreten kann. Wir werden immer für ihn da sein."

Seit vielen Jahren steht Helmut an Heinos Seite und unterstützt ihn nicht nur beruflich, sondern auch privat. Er war dem Musiker auch nach dem Tod seiner geliebten Frau Hannelore Kramm (✝81) eine große Stütze. Zu seinem Sohn Uwe Kramm hat der "Blau blüht der Enzian"-Interpret kein gutes Verhältnis, weswegen er ihm auch nichts vererben will. "Ich bin nicht bereit, jemandem etwas zu geben, der für mich und Hannelore nie etwas getan hat", erklärte er zuvor gegenüber dem Blatt. Uwe stammt aus seiner ersten Ehe mit Henriette Heppner.

Getty Images Heino im Mai 2020

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore

