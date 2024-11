Heino überträgt Manager Helmut Werner Immobilie in Kitzbühel

Heino (85) und sein Manager Helmut Werner (40) pflegen seit Jahren ein enges Verhältnis – das wird seit dem Tod von Hannelore Kramm (✝81), die Frau des Sängers, einmal mehr deutlich: Bereits vor ihrem Ableben stellte die Schauspielerin klar, dass ihr Mann mit ihrem Tod alles erben würde, gefolgt von dessen Manager. Doch wie unter anderem Bunte berichtet, kam Hannelores Wunsch bereits früher zur Geltung: Zwei Monate nach ihrem Tod übertrug Heino seinem Manager ein Apartment im Wert von geschätzten 3,3 Millionen Euro in Kitzbühel.

Heinos Sohn Uwe Kramm soll nach Hannelores Tod lediglich seinen Pflichtanteil bekommen haben. Im Interview mit Bild erklärte der 85-Jährige auch, wieso. "Ich bin nicht bereit, jemandem etwas zu geben, der für mich und Hannelore nie etwas getan hat", wetterte er. Vor allem das Haus in Kitzbühel, in dem das Ehepaar jahrelang gemeinsam lebte, wolle Heino seinem Sohn nicht vermachen. "Ich bin nicht bereit, Uwe den schönsten Platz von Kitzbühel zu geben und Hannelore wollte das auch nicht", schoss er gegen seinen Nachwuchs, aus erster Ehe mit Henriette Heppner. Laut dem Schlagerstar wäre die Rente von Uwe eh zu gering, um das Anwesen halten zu können.

Helmut hingegen scheint für Heino wie ein Sohn zu sein – vor allem nach Hannelores Tod im vergangenen Jahr erwies sich der 40-Jährige als große Stütze: Nach dem schweren Schicksalsschlag zog Heino zu Helmut, dessen Ehefrau Nicole und ihrem gemeinsamen Sohn in die Steiermark. Mittlerweile sollen sie aber in Hannelore und Heinos Haus in Kitzbühel gezogen sein. "Wir werden [...] alle zusammen in unser Kitzbüheler Haus ziehen, weil wir eine [...] Familie geworden sind. Allein könnte ich nicht in das Haus zurückgehen, da würde ich verrückt werden", verriet Heino vor rund einem Jahr gegenüber dem Medium.

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore

Starpix / picturedesk.com Helmut Werner, Manager von Heino, mit seiner Frau Nicole

