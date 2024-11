Heino teilt emotionales Video zu Hannelores erstem Todestag

Für Schlagerlegende Heinz Georg Kramm, besser bekannt als Heino (85), ist es ein Tag des Erinnerns und der Trauer. Vor genau einem Jahr verstarb seine geliebte Ehefrau Hannelore nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren. Zu diesem Anlass teilte Heino ein bewegendes Video auf Instagram, das Bilder ihrer gemeinsamen, glücklichen Tage zeigt – begleitet von dem Song "Mein Lied für dich", den er einst seiner Frau widmete. "Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf mehr als 44 Ehejahre voller Liebe, Glück, Fröhlichkeit und Harmonie zurück und vermisse Hannelore sehr", schrieb der Witwer zum Video.

Mit seinen gefühlvollen Worten betont Heino, wie schmerzhaft der Verlust noch immer für ihn ist. Doch in dieser schweren Zeit ist der Sänger nicht allein, wie Schlager.de berichtet: Sein Freund und Manager Helmut Werner (40) sowie dessen Frau Nicole und Sohn Lennie wohnen mit ihm in Kitzbühel und sind ihm eine große Stütze. Besonders berührte den gebürtigen Düsseldorfer eigenen Angaben zufolge die liebevolle Geste seines Managers, Hannelores Grabstein mit viel Hingabe selbst zu gestalten. Auf Instagram bedankte sich Heino in einem weiteren Video bei seiner Familie und seinen Freunden für den Trost und die Unterstützung, die ihm dabei helfen, diese schwere Zeit zu überstehen.

Mit über 85 Jahren blickt Heino nicht nur auf eine beeindruckende Karriere als deutscher Schlager- und Volksmusiksänger zurück, sondern auch auf eine Lebensgeschichte, in der Familie und enge Weggefährten immer eine zentrale Rolle spielten. Seit den 1960er-Jahren prägte er mit seiner markanten Stimme die deutsche Musiklandschaft und begeisterte mit Hits wie "Blau blüht der Enzian" und "Schwarzbraun ist die Haselnuss" ein Millionenpublikum. Auch wenn Heino inzwischen seltener auf der Bühne steht, bleibt er vielen Menschen als authentischer Künstler in Erinnerung, der mit seiner Musik viele Herzen berührte.

Anzeige Anzeige

Hannelore Kramm und Heino 1980

Anzeige Anzeige

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Helmut Werner und Heino beim Wiener Opernball 2024

Anzeige Anzeige