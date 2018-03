Dann kann die Après-Ski-Saison ja beginnen! Pünktlich zum Oktoberfest bringen Florian Wess (37) und Nicole Mieth (27) ihren ersten gemeinsamen Song "Der Berg ruft" heraus. Doch nicht nur die beiden Dschungelstars schwingen zu dem 90er-Jahre-Cover ihre Hüften. Auch Richard Lugner (84) leiht dem Titel an einigen Stellen seine Stimme. Dank der prominenten Unterstützung und dem eingängigen Beat ist sich Neu-Sänger Flori sicher, dass sein musikalisches Baby die Tanzflächen zum Beben bringen wird: "Der Song macht Spaß und gute Laune!" Mehr solcher Partykracher können die Fans dann ab dem 29. September auf dem Album "We love the 90s" hören.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de