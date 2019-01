Timur Bartels (23) gilt seit Show eins als absoluter Top-Favorit bei Dancing on Ice. Der Club der roten Bänder-Darsteller ließ in der vergangenen Show eine Bombe platzen: Er hatte jahrelang keinen Kontakt zu seiner Mama. Nicht nur Zuschauer und Fans, auch der Schauspieler war sichtlich gerührt von seiner emotionalen Story. In der heutigen Show aber kann er sich auf eine ganz besondere Unterstützung verlassen: Timurs Mama sitzt im Publikum und feuert ihren Sohn an!

Die dritte Sendung steht ganz unter dem Motto der 80er Jahre und passend dazu entschieden sich der TV-Star und seine Partnerin Amani Fancy (21), zum Schnulzen-Klassiker "True Colors" eine romantische Show auf die Eisfläche zu legen. Sichtlich gerührt von der Performance war auch die Mama des 23-Jährigen. Nach seinem Auftritt fiel dem Fernseh-Star ein kleiner Stein vom Herzen: "Ich bin sehr aufgeregt – meine Mama ist heute Abend auch hier."

Im Bild-Interview erklärte Timur vor Kurzem, warum so lange Funkstille zwischen ihm und seiner Mutter herrschte – er sei einfach ein zu rebellischer Teenager gewesen: "Ich wollte mir aber nie etwas sagen lassen. Heute weiß ich, dass ich sie unterbewusst immer vermisst habe. Ich war damals einfach mit allem zu überfordert."

ActionPress / Schürmann, Sascha Timur Bartels und Amani Fancy bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Timur Bartels und Amani Fancy bei "Dancing on Ice", Show 1

Instagram / amanifancy Timur Bartels und Amani Fancy auf dem Eis

