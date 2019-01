Was für eine gefühlvolle Performance von Timur Bartels (23)! Der Club der roten Bänder-Star fegt aktuell mit seiner Show-Partnerin Amani Fancy (21) in Dancing on Ice übers Parkett – und beeindruckt Jury wie Zuschauer gleichermaßen. Der Auftritt am vergangenen Sonntag war für den Schauspieler besonders emotional: Er tanzte für seine Mutter, zu der er lange Zeit keinen Kontakt hatte. Nun verriet Timur, warum das Verhältnis zu ihr so angespannt war!

Im Interview mit Bild gab der 23-Jährige einen intimen Einblick in sein Privatleben. Als Teenager sei er sehr rebellisch gewesen, obwohl seine Mama es stets nur gut mit ihm gemeint habe. "Ich wollte mir aber nie etwas sagen lassen. Heute weiß ich, dass ich sie unterbewusst immer vermisst habe. Ich war damals einfach mit allem zu überfordert und habe den Gedanken immer verdrängt, dass ich sie brauche", gestand Timur. Nach der Trennung seiner Eltern hatte der Seriendarsteller bei seinem Vater gelebt, ohne Kontakt zur Mutter. Einen Tag vor seinem 21. Geburtstag habe er sich schließlich überwunden und seine Mama besucht – nach sechs Jahren Funkstille.

Dieses Erlebnis verarbeitete Timur nun in seiner Tanz-Darbietung und fand anschließend – mit Tränen in den Augen – rührende Worte für seine Mama: "Ich grüße dich ganz lieb. Ich liebe dich und danke dir für alles." Bei den Juroren kam die emotionale Performance äußerst gut an: Mit 36 von möglichen 40 Punkten wurde das Duo am Sonntag seiner Favoriten-Rolle gerecht.

