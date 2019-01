Am 7. Februar hat das lange Warten ein Ende, denn dann startet die 14. Staffel von Germany's next Topmodel. Auch in diesem Jahr geht Heidi Klum (45) auf die Suche, jedoch mit wechselnden Juroren. Was gleich bleibt, sind die vielen Mädels, die den großen Durchbruch in der Fashion-Welt schaffen wollen. Neben Enisa Bukvic, der Freundin von YouTuber Simon Desue (27), ist Catharina Maranca (19) eine der Kandidatinnen mit einer interessanten Story: Sie ist die Partnerin eines Fußballers mit berühmtem Namen!

Catharina ist mit Felix Götze (20) zusammen, dem jüngeren Bruder des WM-Helden Mario Götze (26). Im Interview mit ProSieben erklärt die GNTM-Teilnehmerin, ihre Beziehung zu dem Star des FC Augsburg nicht ins Rampenlicht zerren zu wollen: "Mein Freund und ich sind noch nicht so lange zusammen. Generell versuche ich, ihn im Hintergrund zu halten, da es immer noch um mich geht." Die 19-Jährige stehe zu ihrem Schatz und wolle ihn auch nicht geheimhalten, immerhin sei er ein wichtiger Teil in ihrem Leben.

Auf Felix' Unterstützung könne sie zählen: "Egal, was ist, wirklich bedingungslos. Aber er sagt auch, das ist mein Ding und deswegen möchte er sich auch nicht einmischen." Catharina sieht die Sendung als Chance, um aus einem Hobby einen Beruf zu machen. Die Influencerin hat bereits Erfahrungen als Model gesammelt und stand unter anderem für den Online-Versandhändler Zalando vor der Kamera.

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2019

Instagram / mariogotze Felix und Mario Götze

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca und Ann-Kathrin Götze

