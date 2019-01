Findet die Handball WM 2019 für Martin Strobel schon jetzt ein vorzeitiges Ende? Heute tritt die deutsche Nationalmannschaft in der Lanxess Arena in Köln gegen Kroatien an und kämpft um den Einzug ins Halbfinale. Doch schon nach neun Minuten kommt der große Schock: Strobel verdreht sich das Knie und geht mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Noch gibt es keine genaue Diagnose, aber möglicherweise handelt es sich um einen Kreuzbandriss.

"Martin wird untersucht, aktuell gibt es noch keine Diagnose. Wir hoffen natürlich das Beste und dass es nicht so schlimm ist, wie es ausgeschaut hat", erklärte Teammanager Oliver Roggisch im ZDF. Der schlimmste Fall wäre ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie, der das sofortige Wettkampf-Aus für den 32-Jährigen bedeuten würde.

Der deutsche Handballbund rechnet anscheinend mit dem Schlimmsten."Ist das bitter! Martin Strobel wird auf der Trage aus der Halle gebracht, das sieht nicht gut aus", heißt es auf Twitter. Im Halbfinale müsste die Nationalmannschaft also womöglich auf den Routinier verzichten, der schon bei den Olympischen Spielen 2016 glänzte.

Getty Images Martin Strobel beim Handball-WM-Spiel gegen Kroatien

Getty Images Martin Strobel nach seiner Verletzung bei der Handball-WM 2019

Getty Images Martin Strobel bei den Olympischen Spielen 2016

