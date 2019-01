Hat Pietro Lombardi (26) gerade einfach zu viele Baustellen gleichzeitig? Der Castingshow-Sieger von 2011 ist aktuell ziemlich im Stress. Sein lang ersehntes Album soll Ende des Jahres erscheinen und bedarf noch viel Arbeit. Zudem sitzt der Sänger in der Jury von DSDS, wo die Castings zwar schon abgedreht sind, die Live-Sendungen aber auch bald anstehen. Diese ganzen Verpflichtungen machen es Pietro allerdings nicht gerade leicht, auch mal zur Ruhe zu kommen.

Das verdeutlichte der Musiker jetzt in seiner Instagram-Story, wo er sich bei einer guten Million Followern für seine sporadischen Postings entschuldigte. "Sorry Leute, dass ich momentan nicht so aktiv bin. Ich habe echt viel Arbeit und das Papasein vernachlässige ich natürlich auch nicht", erklärte der Vater des kleinen Alessio (3). Seine ganzen Aufgaben seien ihm mittlerweile durchaus ein wenig über den Kopf gewachsen. "Momentan ist es einfach zu viel für mich, bin echt an meinen Grenzen angekommen. Druck, Stress, alles echt viel momentan", gab der Cappy-Träger ganz offen zu.

Wenigstens hat der "Phänomenal"-Interpret nicht auch noch die schwere Last unzähliger Werbepartner auf seinen Schultern zu tragen. Viele Stars verdienen sich da beispielsweise als Internetwerbeträger etwas Geld dazu. "Ich respektiere die Influencer, die jeden Tag Werbung machen und Rabatt-Codes anbieten, die respektiere ich voll und ganz, weil es eben ihr Job ist. Ja, das passt alles, bei mir aber eben nicht", erklärte der Karlsruher kürzlich.

P. Hoffmann / WENN.com Pietro Lombardi bei The Dome

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit Sohn Alessio Lombardi

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi in der DSDS-Jury

