Der Sänger Chris Brown (29) hat wieder mächtig Ärger am Hals! Der RnB-Star ist diese Woche in der französischen Hauptstadt Paris zusammen mit zwei anderen Männern verhaftet worden. Der Grund für die Festnahme: Eine Frau bezichtigt den "Loyal"-Interpreten, seinen Bodyguard und einen Freund des Musikers der Vergewaltigung! Aufgrund der schwerwiegenden Aussagen der 24-Jährigen hat die Pariser Staatsanwaltschaft nun die Ermittlungen eingeleitet!

Die französische Ausgabe von Closer berichtete als erstes Magazin von Chris' Verhaftung und bezog sich auf die Aussage, die das Opfer gegenüber der Polizei gemacht habe. Laut der jungen Frau habe sie Chris in der Nacht vom 15. auf 16. Januar im Club Le Cystal getroffen. Danach sei sie mit dem 29-Jährigen in sein Hotel gegangen, wo er sie vergewaltigt haben soll. Sie habe weiter erklärt, dass sich danach auch ein Freund von ihm und sein Bodyguard an ihr vergangen hätten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chris mit seinem Fehlverhalten gegen Frauen auffällt. Seine Ex-Freundin Karrueche Tran (30) behauptete vor zwei Jahren, dass Chris sie verprügelt und massiv bedroht habe. Vor zehn Jahren prügelte er seine damalige Lebensgefährtin Rihanna (30) krankenhausreif.

