War Liz Kaebers (26) Outfit der heißeste Look der diesjährigen Berlin Fashion Week? Natürlich ließ es sich die ehemalige Bachelor-Gewinnerin nicht nehmen, die Modewoche in der deutschen Hauptstadt zu besuchen und entschied sich für die Show von Maybelline. Bei dem Event legte die Blondine einen echten Wow-Auftritt hin: Sie trug ein schwarzes Korsett im Bondage-Stil, das geradeso ihre Nippel verdeckte!

Heiß, heißer, Liz – das werden wohl die meisten Fotografen gedacht haben, als sie die 26-Jährige auf dem roten Teppich erblickten! Vielleicht hatten sie insgeheim auch auf einen Busenblitzer gehofft. Liz' Korsage war nämlich so gebunden, dass man leicht den Eindruck hatte, bei einer falschen Bewegung der Influencerin, freie Sicht auf ihre Nippel zu bekommen. Auch ihr restliches Outfit war ziemlich verrucht: Die Hosenbeine ihrer Jeans waren längs aufgeschnitten und wurden nur von Lederschnallen zusammengehalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Brandenburgerin zeigt, was sie zu bieten hat. Erst im Dezember 2018 hatte sie ein Bild von sich im Netz gepostet, auf dem sie in einem knappen Bikini posiert – besonderer Blickfang des Bildes: ihr wunderschöner Knack-Po! Aber was sagt ihr zu ihrem Look auf der Fashion Week? Stimmt ab!

M Weber / ActionPress Emilia Bartoeck und Liz Kaeber in Berlin, Januar 2019

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber

Defrance / ActionPress Liz Kaeber beim Beetique Launch Event in Berlin

