Haben Victoria Pavlas (20) und Daniele Negroni (23) etwa alle an der Nase herumgeführt? Vor wenigen Monaten turtelte der DSDS-Star noch mit der ehemaligen BFF der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip. Die stellt aber trotz Kuschel-Pics klar: Sie seien definitiv kein Paar. Kürzlich schmuste der Musiker erneut mit Victoria und bestätigte in einem Interview die Beziehung zu der Österreicherin. Doch war das alles nur ein Fake? Die Beauty erklärt nun: Sie sei nicht mit Daniele zusammen.

Sind die Bussis, die die beiden ausgetauscht haben, etwa rein freundschaftlich? Auf der Plattform ASKfm, auf der Fans ihren Idolen alle möglichen Fragen stellen können, will es ein User genau wissen: "Wieso bist du mit Daniele zusammen?" Die Reaktion der Laufsteg-Schönheit fällt ziemlich eindeutig aus. "#FakeNews", lautet ihre knappe Antwort. "Nächste Woche steht fix, ich bin auch noch schwanger", witzelt Victoria weiter.

Ob an der Romanze wirklich nichts dran ist? Vor Kurzem gab Zoe den angeblichen Turteltauben immerhin ihren Segen. "Den Daniele kenne ich ja eigentlich ziemlich gut. Und ich muss sagen, er ist ein sehr netter Mensch", schwärmte sie im Promiflash-Interview. Sie wünsche ihm und Victoria nur das Beste.

Cinamon Red/WENN.com Daniele Negroni bei den VideoDays 2017

Anzeige

Instagram / therealpavlas Victoria Pavlas, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

WENN Zoe Saip bei der Marina Hoermanseder Fashion-Show, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de