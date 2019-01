Internet-Drama um Tori Spellings (45) Nachwuchs! Erst vor wenigen Tagen postete die Schauspielerin ein gemeinsames Familienfoto mit ihren Kindern und ihrem Ehemann auf ihrem Social-Media-Kanal. Die Rasselbande sieht auf dem Foto sehr glücklich aus – doch die Follower des "Beverly Hills"-Stars sind sauer: Laut vielen Kommentatoren seien die Kinder zu dick und dazu noch unordentlich gekleidet – das kann Familienvater und Toris Ehemann Dean McDermott (52) nicht so auf sich sitzen lassen!

"Ich bin absolut entsetzt und angewidert über die Kommentare zu meinen Kindern", schreibt der Familienvater zu dem Bild auf Instagram. Dass seine Kinder öffentlich angegriffen werden, könne Dean absolut nicht nachvollziehen. Die Kinder hätten einen langen Schultag hinter sich gehabt und kurz vor den Aufnahmen herumgetollt. "Ich entschuldige mich, dass wir das Bügeleisen und den Steamer nicht herausgeholt haben, um die Kinder perfekt für euch zu machen", schreibt der Vater wütend. "Das sind Kinder, Leute. Unordentliche, stinkige kleine Bündel voller Spaß, Gelächter und Liebe."

Auch die vielen Kommentare über das vermeintliche Übergewicht seines Nachwuchses lässt der Vater nicht so stehen. Es tue ihm leid, dass seine Kinder nicht wie Supermodels aussehen – aber sie gehen einfach durch verschiedene Wachstumsphasen. "Menschen gibt es in allen Formen und Größen", schreibt der 52-Jährige mit Überzeugung. "Ihr solltet euch alle schämen, unschuldige und wunderschöne Kinder so schrecklich zu beurteilen."

Instagram / torispelling Dean McDermott, Tori Spelling, ihre Kinder und Freunde

Instagram / torispelling Dean McDermott und Tori Spelling

Matt Winkelmeyer/Staff/Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

