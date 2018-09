Darf sich Tori Spelling (45) bald über neuen Nachwuchs freuen? Zuletzt machte die Ex-Beverly Hills, 90210-Darstellerin mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Die Schauspielerin hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten, weil sie mit ihren fünf Kids überfordert sein soll. Außerdem soll sie eine Person in ihrem Haus bedroht haben. Nun scheint es so, als habe die 44-Jährige ihr Leben wieder im Griff und als ob sie vielleicht doch für ein weiteres Kind bereit sein könnte: Aktuelle Schnappschüsse zeigen sie mit einer verdächtigen Wölbung in der Körpermitte!

Für ein Event in Beverly Hills schlüpfte die Vielfach-Mama in ein schulterfreies, gelbes Kleid, das sich perfekt an ihren Körper schmiegte. Enthüllt das Dress eventuell auch ein wohlbehütetes Geheimnis des Reality-Stars? Blickt man genauer auf den Bauch der Serien-Darstellerin, könnte man glatt einen kleinen Babybauch vermuten! Nach drei Söhnen und zwei Töchtern wäre es das sechste Kind der US-Amerikanerin.

Eine weitere Schwangerschaft würde auch bedeuten, das zwischen Tori und ihrem Mann Dean McDermott (51) wieder alles in Ordnung ist. Schon seit Jahren gibt es immer wieder heftige Krisen zwischen den beiden. Unter anderem deswegen, weil Dean seine Frau jahrelang mit mehreren Frauen betrogen haben soll. Gibt es nun ein Versöhnungs-Baby? Stimmt ab!

MEGA Tori Spelling in Beverly Hills

Tony DiMaio / Splash News Tori Spelling, ihre fünf Kinder und Ehemann Dean McDermott

Instagram / torispelling Tori Spelling und Ehemann Dean McDermott

