Trübsal blasen? Domenico De Cicco (35) denkt gar nicht daran! Der Italiener, der durch die Die Bachelorette bekannt wurde, musste im diesjährigen Dschungelcamp als Erster seinen Platz am Lagerfeuer räumen. In dieser Show kam der ehemalige Rosenjäger leider gar nicht mehr so charmant rüber, wie einst in den Kuppel-Formaten: Seine bisweilen arg dramatischen Art und die Auseinandersetzung mit seiner ebenfalls im Camp einquartierten Ex-Freundin Evelyn Burdecki (30) kosteten ihn die Gunst der Zuschauer. Obwohl diese seither gegen ihn und seine Partnerin Julia wettern, ist Domenico mit sich voll und ganz im Reinen!

Das erklärt der Bachelor in Paradise-Kandidat von 2018 jedenfalls in seiner Instagram-Story: "Ich habe ein geiles Leben. Ich meine es ernst", beteuert Domenico. Seitdem er dem Urwald den Rücken kehren musste, genießt er nun eben ganz einfach seinen Aufenthalt im luxuriösen Versace-Hotel. Aber noch eine Tatsache tröstet den Fernsehstar über seine Dschungel-Pleite hinweg: sein Privatleben.

"Ich habe eine tolle Frau, meine Tochter bekommt die beste Erziehung, meine Tochter hat alles, was sie braucht. [...] Wo Vetrauen ist, wo das Familiengefühl einfach sehr groß geschrieben wird", ist Domenico sichtlich zufrieden. Genau deshalb nehmen den frischgebackenen Papa Schlagzeilen auch nicht mit – er empfiehlt den Hatern vielmehr, selbst innere Zufriedenheit anzustreben.

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidaten 2019

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, TV-Star

Instagram / domenico_decicco_official Domenico, seine Partnerin und Tochter am Flughafen Frankfurt

