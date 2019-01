Da platzt selbst dem sonst so ruhigen Pietro Lombardi (26) der Kragen! Seit Anfang Januar flimmern die ersten DSDS-Folgen mit dem Neu-Juror über die TV-Bildschirme – während zahlreiche Zuschauer den Sänger für seine lockere und humorvolle Art feiern, finden andere mal wieder etwas zu meckern. Der Grund: Pietro soll zu arrogant geworden sein und viel zu streng mit den Kandidaten umgehen. Absoluter Quatsch, stellte der Musiker jetzt klar und machte seinen Hatern eine unmissverständliche Ansage.

Nach der gestrigen Folge meldete sich Pietro in einer Instagram-Story zu den Vorwürfen zu Wort. "Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, sortiert die bitte wieder und dann gibt Argumente ab. Das macht doch gar keinen Sinn [...]. Ich gebe einem Kandidaten ein Nein und sofort bin ich arrogant geworden? Das ist doch mein Job", machte er seinem Ärger im Netz Luft und erklärte, dass er 2011 als Teilnehmer selbst unheimlich schharf kritisiert worden sei. Abschließend hatte der Spaßvogel noch eine Bitte an all die Leute, die ständig meinen, unnötig ihren Senf dazugeben zu müssen: "Lasst den Senf doch auf der Bockwurst oder so, aber nicht auf meiner Seite."

Pietro muss sich aber keine Sorgen machen, denn zumindest die Promiflash-Leser finden, dass die neue Jury top ist. In einer Umfrage stellten satte 94,4 Prozent (1.370 Votes) klar, dass Pie, Oana Nechiti (30) und Xavier Naidoo (47) ihren Job hervorragend machen. Nur 82 Teilnehmer (5,6 Prozent) fanden die Coaches in den Jahren zuvor besser.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Juror bei DSDS

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, DSDS-Juror

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2019

