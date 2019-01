Shkodran Mustafi (26) überrascht seine Community mit Nachwuchsfreuden! Erst im Sommer 2017 waren der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler und seine Frau Vjosa Kaba zum ersten Mal Eltern geworden. Die Geburt seiner Tochter Noemi hatte das Leben des Kickers mit albanischen Wurzeln von Grund auf verändert – nun hat der Klapperstorch erneut bei ihm angeklopft: Shkodran verkündet zur großen Freude seiner Fans, wieder Vater geworden zu sein – und verrät auch gleich das Geschlecht des Babys!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Innenverteidiger am Donnerstagnachmittag einen unerwarteten Schnappschuss, der seine Follower zum Ausrasten brachte: Überglücklich hält der Star des FC Arsenal seinen Nachwuchs im Arm. Zu dem Bild schrieb der 26-Jährige: "Ich bin so glücklich, euch von der Geburt unseres Sohnes mitzuteilen. Es ist immer ein wunderbares Gefühl, ein neues Mitglied in der Familie willkommen zu heißen!" Seinen süßen Text versah Shkodran mit den Hashtags #StolzerPapa und #Mashallah, was auf Deutsch "Gott wollte es so" heißt.

Schon die Geburt seiner Tochter hatte die Bewunderer des Fußballers total aus den Socken gehauen. Ohne vorher von der Schwangerschaft zu berichten, hatte Shkodran im Juli 2017 das erste Bild seiner Mini-Prinzessin gepostet. Auch seine Ehefrau teilte sowohl damals als auch heute keine Fotos mit Babybauch.

Instagram / shkodranmustafi Verified Fußballer Shkodran Mustafi mit seiner Tochter

Instagram / shkodranmustafi Shkodran Mustafi und seine Frau Vjosa Kaba

shkodranmustafi / Instagram Shkodran Mustafi und seine Tochter

