Luxus-Uhren geschmuggelt? Strafverfahren gegen Ex-DFB-Star!

Ein ehemaliger Weltmeister schreibt negative Schlagzeilen! Shkodran Mustafi (30) spielte in seiner Karriere als Fußballprofi bisher schon für so manchen Topklub – beispielsweise für den englischen Verein FC Arsenal oder den deutschen Bundesligisten Schalke 04. 2014 krönte der Sportler seine Karriere mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien. Auch privat lief es für ihn: 2017 und 2019 wurde er Papa. Nun droht ihm aber Ärger: Shkodran soll Luxus-Uhren geschmuggelt haben!

Wie Bild berichtete, wurde gegen den 30-Jährigen nun ein Strafverfahren eingeleitet – der Zoll Frankfurt habe dafür gesorgt. Demnach soll der Kicker bei seiner Ausreise aus London an Heiligabend mehrere Luxus-Uhren der Marke Rolex in seinem Koffer gehabt haben. Er sei ein großer Fan der Uhrenmarke und sei nur deswegen ins Vereinigte Königreich gereist, um sie zu kaufen.

Das Problem an der ganzen Aktion: Shkodran hatte die Wertsachen bei der Einreise nach Deutschland nicht angegeben. Dabei hätte er die Uhren verzollen müssen. Ob dem Ex-DFB-Star nun eine Strafe droht, ist bisher aber noch unklar.

Getty Images Shkodran Mustafi im Dress von Levante UD

Instagram / shkodranmustafi Shkodran Mustafi im Januar 2022

Getty Images Shkodran Mustafi mit dem WM-Pokal

