Wer wird in Zukunft als Traumschiff-Kapitän über die Ozeane dieser Welt schippern? Im Mai 2018 erreichte die Fans der ZDF-Serie eine erschütternde Nachricht: Der "Victor Burger"-Darsteller Sascha Hehn (64) verlässt das Format! Am vergangenen Dienstag war es dann so weit und er flimmerte ein letztes Mal in seiner Rolle über die deutschen Mattscheiben – nach insgesamt 15 Jahren. Nun stellt sich die Frage: Wer wird sein Nachfolger?

Wie eine Sendersprecherin im Gespräch mit Gala verriet, fanden bereits die Dreharbeiten für eine neue Folge von "Das Traumschiff" in Sambia statt – allerdings nur für die Szenen, die auf dem Festland spielen. Die Sequenzen, die mit der Schiffsbesatzung an Bord stattfinden, müssen nachgedreht werden. Wer dabei in den Charakter des Kapitäns schlüpfen wird, ist bislang noch offen: "Eine Nachfolge ist noch nicht geklärt."

Sascha Hehn stieß 1981 zur Traumschiff-Crew dazu, verließ das Erfolgsformat aber eine Dekade später wieder. 2014 feierte der Schauspieler dann sein großes Comeback. Nun ist wieder Schluss. "Leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren", nannte der 64-Jährige gegenüber Bild einen Grund für seinen Ausstieg.

ZDF / Dirk Bartling Nick Wilder, Barbara Wussow und Sascha Hehn bei "Das Traumschiff"

ActionPress/imagebroker.com Die MS Deutschland, "Traumschiff"-Drehort bis 2015

ActionPress / Francesco Gulotta Sascha Hehn bei einem Charity-Event in Bad Griesbach

