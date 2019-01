Einfach mal entspannen! Dagi Bee (24) liebt es, sich in traumhaften Kulissen in Szene zu setzen, und Fotos von sich im Netz zu teilen. Aktuell ist es in den sozialen Netzwerken jedoch etwas ruhiger um die YouTuberin geworden. Das hat einen simplen Grund: Mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (24) verbringt die Blondine gerade ihre Flitterwochen auf den Malediven – und da wird das Smartphone auch einfach mal zur Seite gelegt!

Auf Instagram ließ die 24-Jährige ihre Fans jetzt wissen, wie erholsam die Zeit auf der sonnigen Insel ist: "Wir genießen die Flitterwochen in vollen Zügen und es tut uns echt gut, das Handy einfach den Tag nicht mitzunehmen und nur das Nötigste zu machen." Zusätzlich versorgte sie ihre Fans mit einem neuen Urlaubs-Schnappschuss: Dagi Bee sitzt gut gelaunt in einem Pool und schlürft einen O-Saft!

Auch wenn sich der Webstar momentan nicht so häufig bei seinen Followern meldet, hat er seine Anhänger nicht vergessen: "Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt den Schnee in Deutschland! Liebe Grüße", schrieb die Beauty weiter.

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee in ihren Flitterwochen

Instagram / dagibee Dagi Bee auf den Malediven

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee bei ihrer standesamtlichen Trauung

