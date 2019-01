Auch in der kommenden Woche geht es wieder heiß her bei Der Bachelor! Nach intensiven Gesprächen, Zicken-Drama und dem ersten Kuss mit Jennifer Lange geht die Liebes-Suche für den Junggesellen Andrej Mangold (32) in die nächste Runde – und das nicht weniger turbulent: In der fünften Folge der Kuppel-Show wird nicht nur geknutscht, was das Zeug hält, sondern auch bei Andrej übernachtet!

Achtung, Spoiler!

Wie die RTL-Vorschau auf die kommende Folge verrät, genießt der Bachelor Zweisamkeit mit Vanessa Prinz, die während eines Gesprächs mit dem begehrten Basketballer in Tränen ausbricht. "Ich wollte gar nicht so emotional werden", hört man sie schluchzen. Die anschließende Kuscheleinheit mit der schönen Blondine lässt sich der 32-Jährige nicht entgehen. Auch mit Stefanie Gebhardt gönnt sich Andrej ein Einzeldate – sie bekommt den zweiten Kuss der Staffel.

Und während Steffi auf Wolke sieben schwebt, werden von Christina Grass und Cecilia Asoro bittere Tränen vergossen. Ob die Girls deshalb weinen, weil zum ersten Mal eine Kandidatin bei Andrej übernachtet? Wer letztendlich die Sleepover-Auserwählte ist, erfahren die Zuschauer erst am kommenden Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTL.

