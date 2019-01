Sie haben sich vertragen! Zwischen den Dschungelcamp-Teilnehmern Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) herrschte am australischen Lagerfeuer ziemlich dicke Luft. Das frühere Bachelor-Babe hoffte vergebens auf eine Entschuldigung des Italieners, dessen Ex-und Wieder-Freundin während seiner Beziehung mit Evelyn ein Kind erwartete. Inzwischen ist das Abenteuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" vorbei und danach ist das passiert, was kaum noch jemand für möglich gehalten hätte: Es hat tatsächlich eine Versöhnung zwischen den früheren Turteltauben stattgefunden!

Bei "Das große Wiedersehen", wofür sich alle Camper noch einmal zusammenfanden, sprachen sich Domenico und Evelyn endlich aus. "Ich habe alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist! Ich meine es wirklich ernst", entschuldigte sich der 35-Jährige bei seiner Ex-Freundin, wie ein Trailer auf RTL.de zeigt. Und wie reagierte die Dschungel-Queen auf die versöhnlichen Worte? "Ich nehme immer Entschuldigungen an, auch von dir", lautete ihre Antwort. Der emotionale Moment wurde von einer Umarmung der beiden Reality-Stars gekrönt.

"Er hat sich jetzt bei mir entschuldigt und damit ist das Thema für mich abgeschlossen. Ich wünsche ihm alles Gute. Manchmal muss man mit Dingen abschließen, die man nicht ändern kann", fasste Evelyn abschließend zusammen.

