Mädelsabend in L.A.! Die Ehe bringt im Idealfall zusammen, was zusammengehört. Das muss sich aber nicht immer nur auf das heiratende Liebespaar beziehen. Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) gaben sich erst im Dezember das Jawort, Nicks Bruder Joe (29) ist mit Game of Thrones-Star Sophie Turner (22) verlobt. Was das Liebesglück der Brüder krönen dürfte, ist sicherlich auch die Tatsache, dass ihre beiden Ladys sich super verstehen. Denn Priyanka und Sophie machen auch mal alleine einen drauf – ganz ohne ihre Männer!

So auch am vergangenen Dienstag: Die zukünftigen Schwägerinnen verbrachten einen entspannten Mädelsabend in einem der angesagtesten Restaurants Hollywoods. Dass beide Frauen eine echte Schwäche für Fashion hegen, ist schon lange bekannt – und auch an diesem Abend zeigten sie sich gewohnt stylish. Sophie trug ihre blonden Haare im lockeren Messy Bun zum legeren Hemdkleid. Die indische Schauspielerin bezauberte dagegen mit offenem Haar und kombinierte gekonnt ein All-in-Black-Outfit zum auffälligen Mantel mit Schlangenmuster.

Selbst wenn die beiden Frauen ein Altersunterschied von 14 Jahren trennt, scheinen sie sich blendend zu verstehen. Auf den Bildern sehen die Mädels der Jonas Brothers nicht nur entspannt und glücklich aus, das Duo stört sich auch nicht an den anwesenden Paparazzi. Im Gegenteil, die beiden Ladys lächeln sogar ausgelassen in die Kameras.

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas in Paris

MEGA Sophie Turner und Priyanka Chopra in West Hollywood

SplashNews.com Priyanka Chopra und Nick Jonas

