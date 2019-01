Und schon wird an den königlichen Trash-Qualitäten gezweifelt! Seit Sonntag hat Deutschland eine neue Dschungelkönigin: Evelyn Burdecki (30) holte sich die begehrte Blumen-Krone! Im Finale stach sie Konkurrent Felix van Deventer (22) eindeutig aus: Die Blondine holte 60,45 Prozent der Anrufer-Votes! Besonders ihre naive, aber sympathische Art dürften sie an die Spitze katapultiert haben. Doch ob Evelyn sich langfristig im harten TV-Business behaupten kann? Ex-Dschungelqueen Melanie Müller (30) bezweifelt das!

2014 holte sich Power-Mami Melanie nach zwei Wochen im Dschungel als Siegerin der Unterhaltungsshow ebenfalls das hölzerne Zepter ab. Die Schlagersängerin weiß deshalb auch ganz genau, wie man sich nach dem Reality-TV-Sieg im Gespräch hält. Bei Evelyn sieht die Sächsin da eher keine großen Chancen: "Sie ist ja ganz lieb und süß, aber das wird nicht lange anhalten. Die wird uns alle ganz schnell langweilen. Evelyn hat einfach keine Ecken und Kanten", tratschte die Frau von Mike Blümer bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach.

Ob Melanie mit ihrer Einschätzung recht behält? Immerhin zeigte Evelyn einige Facetten im australischen Busch. Der Beef mit Ex-Freund Domenico De Cicco (35) nahm sie sichtlich mit, Tränen kullerten – im Gegenzug bewies sie stets Stärke und Durchhaltevermögen in den Ekelprüfungen. Was glaubt ihr, wird Evelyn nach dem Dschungelsieg schnell von der Bildfläche verschwinden? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin 2019

Anzeige

Instagram / melaniemuller980 Melanie Müller auf Mallorca

Anzeige

TV NOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de